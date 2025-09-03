La Vila Vella, una explosición de arte, cultura y diversión en el Centro histórico vilero

Tras la edición del pasado año en la que la temática se centró en promover el patrimonio etnográfico marítimo del municipio y en homenaje a los vecinos que confeccionan redes, este año la Vila Vella “pretende ser un escenario en el que quepan todo tipo de intervenciones artísticas y culturales. Como eje, la arquitectura efímera, con iniciativas en este sentido, pero sin dejar de lado recreaciones de todo tipo y hasta un vuelo en globo o tirolina”, explicó la concejala de Cultura, Marisa Mingot.

La concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, indicó que “la Vila Vella pretende dar vida durante todo el fin de semana a nuestro casco histórico con actividades que no solo están dirigidas a los vecinos, sino a los visitantes nacionales e internacionales que cada día eligen nuestro municipio como destino turístico”.

Por su parte Mª Dolores Nogueroles ha recordado "que son más 40 las actividades previstas de las cuales sólo 7 necesitan inscripciuón previa por lo que invita a todos los ciudadanos a visitar el barrio y dejarse llevar por todas y cada una de las propuestas artísticas".

Vila Vella cuenta con un amplio número de voluntarios que llevan semanas preparando todo lo necesario para las dos jornadas culturales. El casco histórico será el escenario de actuaciones musicales, teatro, exposiciones, intervenciones de arquitectura efímera, talleres infantiles, recreaciones, visitas guiadas… un amplio programa que se desarrollará el sábado 13 de septiembre durante todo el día y en la mañana del 14 de septiembre.

Durante ambas jornadas habrá un punto de información en la Plaza Castelar. Además, por las calles se podrá disfrutar de “Balconades” y habrá rutas guiadas y dansa Almadrava en la plaza de la Llum. Las intervenciones artísticas y arquitectónicas serán itinerantes junto a la exposición fotográfica. Además habrá concurso de pintura y fotografía.

Entre las actividades, Instawalk Vila Vella, talleres para todos los públicos, una zona de tatoo, zona vermut, foodtrucks, teatro, danza, cuentacuentos, música o rincón literario. Entre las iniciativas de más “vértigo”, se podrá realizar un viaje en globo o cruzar en tirolina el río Amadorio. Toda la información se puede encontrar en las redes sociales de Vila Vella