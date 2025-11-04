Visit Benidorm, entre las entidades turísticas que participarán en Londres en la World Travel Market 2025

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, refuerza este año su presencia en la World Travel Market (WTM) 2025 de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo. Las siete marcas turísticas de la Comunitat estarán en la feria, entre ellas Visit Benidorm.

La participación de Visit Benidorm cobra especial relevancia, ya que Benidorm continúa liderando la ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana. Durante los meses de verano, la ciudad ha mantenido una de las tasas más altas de ocupación, con una destacada presencia del mercado británico, que representó el 38,3 % en julio y el 30,8 % en agosto.