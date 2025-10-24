comercio

Villajoyosa trabaja en un ambicioso proyecto para convertir el centro urbano en un gran centro comercial abierto

El objetivo del proyecto es impulsar y dar más valor al comercio local

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa trabaja en un ambicioso proyecto para convertir el centro urbano en un gran centro comercial abierto
Villajoyosa trabaja en un ambicioso proyecto para convertir el centro urbano en un gran centro comercial abierto | Onda Cero Marina Baixa

El primer paso ya se ha dado con las obras del entorno del Mercado Municipal, donde se está creando una plataforma única que mejorará la accesibilidad, la seguridad y la comodidad para los peatones.

Este plan incluye también futuras actuaciones en las calles Canalejas, Colón y Constitución, zonas clave para la actividad comercial del municipio.

La concejala de Comercio, Rosa Llorca, explica que aún no se ha iniciado el cambio físico de las calles, ya que en estos momentos se trabaja en la fase previa. Escuchamos a la edIL.

El objetivo, es modernizar el corazón de La Vila, hacerlo más atractivo y cómodo, y reforzar el comercio de proximidad para que vecinos y visitantes

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer