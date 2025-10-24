Villajoyosa trabaja en un ambicioso proyecto para convertir el centro urbano en un gran centro comercial abierto

El primer paso ya se ha dado con las obras del entorno del Mercado Municipal, donde se está creando una plataforma única que mejorará la accesibilidad, la seguridad y la comodidad para los peatones.

Este plan incluye también futuras actuaciones en las calles Canalejas, Colón y Constitución, zonas clave para la actividad comercial del municipio.

La concejala de Comercio, Rosa Llorca, explica que aún no se ha iniciado el cambio físico de las calles, ya que en estos momentos se trabaja en la fase previa. Escuchamos a la edIL.

El objetivo, es modernizar el corazón de La Vila, hacerlo más atractivo y cómodo, y reforzar el comercio de proximidad para que vecinos y visitantes