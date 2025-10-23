Reciclaje

Villajoyosa tiene esta semana al 100% instalados los contenedores de reciclaje de textil y aceite usado del Consorci Mare

En el termino municipal vilero se van a instalar 17 contenedores de textil y 37 de aceite usado

El Consorci Mare iniciará la próxima semana la instalación de contenedores para textil y aceite en Villajoyosa
El objetivo es que vecinos y vecinas lleven a estos puntos tanto el aceite usado en botellas y lo deposite en los contenedores, como ropa usada que quieran desechar, rota o en mal estado y evitar reducir ese 12% de textil que llega a la planta de El Campello. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

En Villajoyosa algunos de los contenedores se ubican en lugares como la Cala, la zona del Paraíso o en la zona centro, dando servicio así a barrios y áreas donde no hay actualmente los contenedores de ropa del proyecto social Lazaro. En Sella se instalará un contenedore de textil yotro de aceite igual que en Guadalest

