Villajoyosa renueva el convenio de colaboración con la Comunidad de Regantes con un importe de 25.000 euros anuales

El Alcalde Marcos Zaragoza y el presidente de esta comunidad de regantes, Pedro Alemany, acompañados por el concejal de Agricultura, Carlos Soler, han firmado este convenio con el que se dota a la entidad de 25.000 euros anuales que serán destinados a las actividades que realiza la entidad y a otros proyectos. Carlos Soler ha destacado que este convenio permitirá “que sigan invirtiendo en el riego por goteo o en entubar y soterrar las acequias”.

Por su parte Pedro Alemany presidente de esta comunidad de regantes ha indicado que “es el segundo año que el Ayuntamiento les apoya con este convenio y que desde la comunidad de regantes están agradecidos”.

.