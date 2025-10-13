agricultura

Villajoyosa renueva el convenio de colaboración con la Comunidad de Regantes con un importe de 25.000 euros anuales

El objetivo de dicho convenio es promover la actividad agrícola del municipio y ayudar a los agricultores en la mejora de los sistemas de riego o los cultivos

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa renueva el convenio de colaboración con la Comunidad de Regantes con un importe de 25.000 euros anuales
Villajoyosa renueva el convenio de colaboración con la Comunidad de Regantes con un importe de 25.000 euros anuales | Onda Cero Marina Baixa

El Alcalde Marcos Zaragoza y el presidente de esta comunidad de regantes, Pedro Alemany, acompañados por el concejal de Agricultura, Carlos Soler, han firmado este convenio con el que se dota a la entidad de 25.000 euros anuales que serán destinados a las actividades que realiza la entidad y a otros proyectos. Carlos Soler ha destacado que este convenio permitirá “que sigan invirtiendo en el riego por goteo o en entubar y soterrar las acequias”.

Por su parte Pedro Alemany presidente de esta comunidad de regantes ha indicado que “es el segundo año que el Ayuntamiento les apoya con este convenio y que desde la comunidad de regantes están agradecidos”.

.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer