Villajoyosa renueva el convenio con la Cofradía de Pescadores y aumenta hasta los 50.000 euros la subvención

El alcalde Marcos Zaragoza y el patrón mayor de la Cofradía, Miguel Solbes, acompañados del concejal de Pesca, Carlos Soler, han firmado este convenio con la que el consistorio refuerza el apoyo a la entidad y el sector pesquero del municipio.

Escuchamos a Carlos Soler, concejal de Pesca de Villajoyosa

Los marineros y pescadores son indispensables para la economía vilera y siempre han formado parte de la historia del municipio y en los últimos han sufrido recortes y subidas de gastos derivados de las imposiciones de la Unión Europea y les van a seguir respaldando ante “la falta de ayudas de otras administraciones o el retraso en las mismas, el Ayuntamiento sí hace los deberes para apoyar a uno de los nuestros principales sectores económicos” como señalaba el primer edil Marcos Zaragoza. Escuchamos a Miguel Solbes, patrón mayor de la Cofradía

La Cofradía de Pescadores recibió el Premi Nou d’Octubre el pasado día de la Comunidad Valenciana, un reconocimiento que se otorgó por parte del Ayuntamiento para ensalzar la labor que realizan los marineros y lo que representan para la localidad.