Urbanismo

Villajoyosa remodelará la calle Cervantes para mejorar la accesibilidad peatonal y ampliar la red de carriles bici

La licitación cuenta con una inversión de 170.000 euros

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Villajoyosa remodelará la calle Cervantes para mejorar la accesibilidad peatonal y ampliar la red de carriles bici
Villajoyosa remodelará la calle Cervantes para mejorar la accesibilidad peatonal y ampliar la red de carriles bici | Onda Cero Marina Baixa

La actuación ya está en licitación y cuenta con una inversión de 710.000 euros y el plazo de ejecución de cinco meses

En concreto se acondicionará la parte continua a la calzada de la antigua N-332, ahora calle Cervantes, donde se desarrollará un nuevo trazado para peatones y bicicletas. Escuchamos a Pedro Ramis, concejal de Urbanismo de Villajoyosa

En la actualidad existe un carril bici que se extiende en la zona del Paradís llegando hasta la glorieta existente en la zona de Gasparot. El proyecto pretende ampliar la red de carriles bici que tiene Villajoyosa. Con este nuevo espacio se complementa el existente ya en la zona del Paradís.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer