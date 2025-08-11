Villajoyosa remodelará la calle Cervantes para mejorar la accesibilidad peatonal y ampliar la red de carriles bici

La actuación ya está en licitación y cuenta con una inversión de 710.000 euros y el plazo de ejecución de cinco meses

En concreto se acondicionará la parte continua a la calzada de la antigua N-332, ahora calle Cervantes, donde se desarrollará un nuevo trazado para peatones y bicicletas. Escuchamos a Pedro Ramis, concejal de Urbanismo de Villajoyosa

En la actualidad existe un carril bici que se extiende en la zona del Paradís llegando hasta la glorieta existente en la zona de Gasparot. El proyecto pretende ampliar la red de carriles bici que tiene Villajoyosa. Con este nuevo espacio se complementa el existente ya en la zona del Paradís.