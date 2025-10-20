Villajoyosa refuerza la seguridad con nuevas cámaras de vigilancia y un vehículo para la unidad canina

Villajoyosa da un paso adelante en materia de seguridad ciudadana con dos nuevas inversiones. Por un lado, se instalarán cámaras de vigilancia y control de tráfico con un presupuesto superior a 69.000 euros, destinadas a mejorar la regulación y la seguridad en las vías públicas.

Además, la Policía Local renovará el vehículo de la unidad canina, con una inversión de 18.100 euros. El nuevo coche contará con aislamiento térmico, climatización independiente y compartimentos adaptados para los agentes y los perros policía. Con estas actuaciones, el consistorio busca reforzar la seguridad y la eficiencia de los servicios policiales.