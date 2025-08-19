SUBVENCIONES

Villajoyosa recibe 19.000 euros de la Diputación para actividades culturales

Estas se destinan a la realización de actividades culturales, musicales y escénicas de la anualidad 2025

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Como cada año en relación con las convocatorias ofrecidas por la Diputación de Alicante el ayuntamiento de Villajoyosa se acogió a la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas de la anualidad 2025. Con ello la Concejalía de Cultura apuesta por la promoción de la Cultura desde edades tempranas, y tratando de alcanzar el interés de todo tipo de público.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer