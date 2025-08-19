Como cada año en relación con las convocatorias ofrecidas por la Diputación de Alicante el ayuntamiento de Villajoyosa se acogió a la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas de la anualidad 2025.
Villajoyosa recibe 19.000 euros de la Diputación para actividades culturales
Estas se destinan a la realización de actividades culturales, musicales y escénicas de la anualidad 2025
Como cada año en relación con las convocatorias ofrecidas por la Diputación de Alicante el ayuntamiento de Villajoyosa se acogió a la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas de la anualidad 2025.