Gastronomía

Villajoyosa presente en Alicante Gastronómica con la celebración del 25 aniversario de La Vila Gastronómica

Junto a la Vila, Relleu, Altea, La Nucía, Alfaz y otros municipios de la comarca de la Marina Baixa presentes en este certamen gastronómico internacional

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Esta feria internacional en la que este año se dan cita hasta 150 estrellas michelin se desarrolla en IFA desde hoy hasta el lunes y en su séptima edición se dan cita destinos turísticos interesados en mostrar su Gastronomía y profesionales del sector turístico además de municipios, entre ellos varios de la Marina Baixa

Concretamente hacia las 12:30 y como nos comentaba nuestra compañera Marta Llinares, que participaba en la presentación de La Vila Gastronómica que este año cumple su 25 aniversario con una trayectoria que comenzó hace cinco lustros desde que se creó está marca gastronómica con la Mostra de Cuina Marinera y que estos años se ha convertido en un referente y ha ido sumando actividades e iniciativas como Chocolatisima o la Semana del Arroz que se celebrará este mismo me de octubre. Todo ello y más se lo contaremos ya el lunes

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer