Villajoyosa presenta la segunda edición de La Vila Escena

Villajoyosa ha presentado esta mañana en el Salón Don Pedro la segunda edición de La Vila Escena, el ciclo cultural que arrancó el pasado año con una gran acogida de público.

En su primera edición, el programa registró cerca de 4.000 asistentes en total, con cuatro llenos absolutos en el Teatro Auditorio. Este año, el Ayuntamiento vuelve a apostar por un ciclo anual potente, estructurado en dos líneas: La Vila Escena, centrada en la música, y La Vila Somriu, dedicada al humor. Durante la presentación, el alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha destacado el trabajo de la Concejalía de Cultura y la importancia de seguir dotando de contenido al Teatro Auditorio.

Por su parte, desde la promotora han querido subrayar el objetivo de consolidar La Vila Escena como un referente no solo local, sino también provincial, apostando por artistas de ámbito nacional y nuevas sorpresas que se irán desvelando en las próximas semanas.

Toda la información sobre la programación y los próximos artistas se podrá consultar en la página web oficial y en las redes sociales del Ayuntamiento.