Villajoyosa organiza “El campament del conqueridor” para facilitar la conciliación familiar y laboral el 10 de octubre día no lectivo

Esta actividad será gratuita y se celebra en el CEIP Doctor Esquerdo de 9:00 a 14:00 horas y contará con escuela matinera como explica Marisa Mingot, concejala de educación de Villajoyosa.

Entre los requisitos para poder asistir está estar empadronado en Villajoyosa, tener entre 3 y 12 años. En el caso del alumnado con necesidades especiales, habrá que indicarlo en las observaciones.

Las inscripciones ya están abiertas y se podrán hacer hasta el 8 de octubre esta es una actividad financiada por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidad y Ocupación.

El curso 2025/2026 cuenta con otros dos días no lectivos para la comunidad educativa, el 16 de febrero y 20 de marzo, dos fechas en las que también se ofrecerá esta actividad gratuita para favorecer la conciliación laboral de las familias.