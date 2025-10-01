Educación

Villajoyosa organiza “El campament del conqueridor” para facilitar la conciliación familiar y laboral el 10 de octubre día no lectivo

Las inscripciones ya están abiertas y se podrán hacer hasta el 8 de octubre

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Marisa Mingot, edil de Cultura en la Vila Joiosa.
Marisa Mingot, edil de Cultura en la Vila Joiosa. | Marta Llinares

Esta actividad será gratuita y se celebra en el CEIP Doctor Esquerdo de 9:00 a 14:00 horas y contará con escuela matinera como explica Marisa Mingot, concejala de educación de Villajoyosa.

Entre los requisitos para poder asistir está estar empadronado en Villajoyosa, tener entre 3 y 12 años. En el caso del alumnado con necesidades especiales, habrá que indicarlo en las observaciones.

Las inscripciones ya están abiertas y se podrán hacer hasta el 8 de octubre esta es una actividad financiada por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidad y Ocupación.

El curso 2025/2026 cuenta con otros dos días no lectivos para la comunidad educativa, el 16 de febrero y 20 de marzo, dos fechas en las que también se ofrecerá esta actividad gratuita para favorecer la conciliación laboral de las familias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer