eCONOMÍA

Villajoyosa liquida el presupuesto de 2025 con un remanente de Tesorería de 25,4 millones

El Alcalde Marcos Zaragoza destaca que la liquidación de las cuentas municipales se ha realizado “en tiempo récord”

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa del ejercicio 2025 cuenta con un Informe de la Intervención Municipal con fecha de 19 de febrero de 2025. Este trámite recoge los datos sobre los derechos recaudados y las obligaciones pagadas hasta el 31 de diciembre del año natural, en este caso, de 2025.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “la liquidación del presupuesto de 2025 se ha realizado en tiempo récord y somos uno de los primeros municipios en poder decir que hemos realizado este trámite”. El primer edil recalcó “la buena gestión económica que se está realizando en los últimos tiempos que no solo nos permite presentar la liquidación de las cuentas en un espacio breve de tiempo, sino que también hemos aprobado en tiempo y forma de nuevo el presupuesto para 2026, como llevamos haciendo desde hace tres años, cuando accedimos a la Alcaldía”.

