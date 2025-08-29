Urbanismo

Villajoyosa licita la nueva rotonda del PP 33-Talaies que mejorará la seguridad vial en una de las principales entradas al municipio

La actuación cuenta con un presupuesto de 861.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses

La nueva rotonda está proyectada en la intersección de la N-332 con el bulevar 3 y la partida Talaies.

Se dotará a la zona de una funcionalidad acorde a sus necesidades por la ubicación que tiene la misma y permitirá “generar un mejor flujo de tráfico en las inmediaciones del ámbito de actuación” ya que, con la nueva glorieta, “se podrá acceder con menor peligrosidad tanto al bulevar ya existente como a las distintas empresas que allí trabajan o a la zona donde residen vecinos”.

Escuchamos a Pedro Ramis, concejal Urbanismo de Villajoyosa

La nueva rotonda tendrá cinco ramales de entrada y salida y contará con viales adyacentes para dar servicio a las industrias ubicadas en la zona

Rotonda Talaies plano
