Villajoyosa lanza un proyecto para que los adolescentes creen cortometrajes para prevenir la violencia contra las mujeres

Maite Sánchez, edil de Servicios Sociales detalla todo sobre este taller que comienza el 22 de septiembre y se rodarán entre 3 y 5 cortometrajes que se proyectarán el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Desde el 25 de agosto y hasta el 18 de septiembre, las personas interesadas desde los 16 años y hasta los 25, como máximo, pueden inscribirse de manera telemática en los códigos QR de la cartelería repartida por el municipio y por los centros educativos, explica Maite Sánchez.