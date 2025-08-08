SERVICIOS SOCIALES

Villajoyosa lanza un proyecto para que los adolescentes creen cortometrajes para prevenir la violencia contra las mujeres

La Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Villajoyosa pone en marcha de nuevo el proyecto llamado “Documóvil” dirigido a adolescentes y bajo la temática de la prevención de la violencia contra las mujeres.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Maite Sánchez, edil de Servicios Sociales detalla todo sobre este taller que comienza el 22 de septiembre y se rodarán entre 3 y 5 cortometrajes que se proyectarán el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Desde el 25 de agosto y hasta el 18 de septiembre, las personas interesadas desde los 16 años y hasta los 25, como máximo, pueden inscribirse de manera telemática en los códigos QR de la cartelería repartida por el municipio y por los centros educativos, explica Maite Sánchez.

