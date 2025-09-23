Villajoyosa invierte 43.500 euros en nuevas zonas infantiles y biosaludables en el parque de la Senda

El parque de la Senda se localiza entre las calles Quintana, Azorín y Gabriel Miró y cuenta con 3.150 metros cuadrados de superficie. En los últimos meses se ha realizado una inversión importante en el parque de la Senda como la colocación de maceteros y plantas, además de elementos de seguridad como cámaras o cartelería para garantizar la convivencia en este espacio público.

En el caso de la zona de juegos ya existente, se retirarán los actuales y se montarán tres nuevos: dos juegos de muelle con motivos de animales y una "casita de juegos". En la nueva zona infantil se realizará el montaje de dos juegos infantiles como es una "complejo de juegos" y un juego de muelle doble.

Además, la nueva zona de juegos biosaludables contará con tres elementos para realizar diferentes ejercicios. La concejala del área explicó que "estos juegos saludables permiten a las personas practicar deporte al aire libre, permitiendo aumentar el bienestar y calidad de vida de las personas, fomentando la salud y las relaciones sociales.