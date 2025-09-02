Villajoyosa invierte 360.000 euros en mejorar colegios y aulas para el próximo curso

En el Centro de Educación Especial Secanet, se han sustituido las puertas de acceso y se ha mejorado la accesibilidad en las entradas.

Además en el CEIP Gasparot, se han invertido cerca de 5.000 euros en habilitar un aula UECO para el curso 2025/2026, destinada a atender al alumnado con necesidades adaptativas.

Por otro lado, la concejalía de Escena Urbana ha trabajado durante todo agosto en la puesta a punto de los espacios verdes de los colegios, asegurando que patios y jardines estén en óptimas condiciones para la llegada de los estudiantes.