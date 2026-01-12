Villajoyosa instalará pasos de peatones inteligentes y radares pedagógicos para mejorar la seguridad vial

Se van a instalar como mínimo 15 pasos de peatones y en el caso de los radares pedagógicos la previsión es que se coloquen una docena de ellos en las calles en distintas ubicaciones y barrios.

La instalación de pasos de peatones inteligentes ha sido adjudicada por un importe de 71.133,15 euros; y la colocación de radares pedagógicos por un importe de 40.034,41 euros. Escuchamos a Jaime Santamaría, concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana

Los pasos de peatones inteligentes es una herramienta que refuerza la seguridad vial de los peatones ya que mejora la visibilidad y la atención de los conductores. Estos elementos se instalarán en zonas críticas, una elección que se ha hecho en base a un informe de la Policía Local. Estos contarán con iluminación horizontal y vertical que delimita ambos extremos de los pasos de peatones y se coordina la misma con un sistema de detección de peatones establecido en cada instalación. Además de mejorar la seguridad del peatón incrementando la visibilidad real del cruce, especialmente en condiciones nocturnas o de baja percepción.

Los radares pedagógicos que se van a instalar en el municipio permitirán la medición del tránsito de vehículos, así como la cuantificación de la velocidad a la que se desplazan los mismos. Los radares pedagógicos cuentan con un mensaje que cambia cuando se excede la velocidad junto al cambio de color, recogen a cuánto circulan los conductores y pueden incluir iconos configurables para avisar de si se ha excedido el máximo permitido. Por ejemplo, se pueden establecer distintos rangos de velocidad que pueden incluir mensajes para avisar a los conductores de que los han rebasado o circulan de forma correcta. La ubicación se decidirá en base a criterios técnicos.