Villajoyosa instalará paneles turísticos interactivos en cuatro puntos estratégicos del municipio

El proyecto contempla el suministro e instalación de cuatro MUPIs, módulos urbanos de publicidad interactiva, que estarán situados en la entrada del Xalet Centella junto a la Tourist Info, en la calle Soletat del Casco Antiguo, frente a la parada del transporte público en la Finca La Barbera y en la Cala de Villajoyosa, en la rotonda del carrer Tramontana.

Estos dispositivos digitales, con pantallas táctiles y un sistema informático de gestión, ofrecerán información actualizada y accesible sobre recursos turísticos, actividades y servicios del municipio, reforzando así la orientación a vecinos y visitantes.

Esta nueva acción complementa la ya anunciada mejora de la señalética en senderos y espacios naturales, financiada también con fondos europeos.