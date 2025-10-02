sostenibilidad turística

Villajoyosa instalará paneles turísticos interactivos en cuatro puntos estratégicos del municipio

El Ayuntamiento ha aprobado una nueva actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con una inversión de más de 45.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El proyecto contempla el suministro e instalación de cuatro MUPIs, módulos urbanos de publicidad interactiva, que estarán situados en la entrada del Xalet Centella junto a la Tourist Info, en la calle Soletat del Casco Antiguo, frente a la parada del transporte público en la Finca La Barbera y en la Cala de Villajoyosa, en la rotonda del carrer Tramontana.

Estos dispositivos digitales, con pantallas táctiles y un sistema informático de gestión, ofrecerán información actualizada y accesible sobre recursos turísticos, actividades y servicios del municipio, reforzando así la orientación a vecinos y visitantes.

Esta nueva acción complementa la ya anunciada mejora de la señalética en senderos y espacios naturales, financiada también con fondos europeos.

