Villajoyosa insiste en que la regla de gasto del gobierno central penaliza a los municipios y frena el desarrollo local

Desde la concejalía de Hacienda se incide en el "impacto negativo" que tiene la aplicación de la norma de gasto por parte del Gobierno central en municipios como la Vila

Esta reivindicación del equipo de gobierno del PP en la Vila se ha dado a conocer tras la sesión plenaria de la pasada semana en la que se aprobó una modificación presupuestaria por créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con un préstamo bancario para invertir 23 millones de euros en proyectos pendientes y necesarios para el municipio

Desde la concejalía de Hacienda se inciden en el “impacto negativo” que tiene la aplicación de la norma de gasto por parte del Gobierno central en municipios como la Vila

Escuchamos al concejal de Hacienda de Villajoyosa Paco Pérez Buigues

Por ello han explicado que no ha habido una mala gestión del gasto sino que el consistorio vilero, como otros se ha visto abocado a esta situación

