Villajoyosa impulsa tres nuevas actuaciones urbanas con una inversión superior a 360.000 euros

El Alcalde Marcos Zaragoza ha firmado este miércoles el acta de replanteo de las obras junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, y representantes de la empresa que realizará esta actuación. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 287.568 euros y fueron adjudicados a Nerco Infraestructuras SL. El proyecto busca tanto la consolidación estructural como la recuperación estética del muro, dividiendo los trabajos en tres zonas en función del estado de conservación.

Por otro lado, se ha anunciado también la urbanización del cruce entre las calles Alacant y Jaume I "El Conqueridor", con una inversión de 74.430,50 euros, cuyo proceso de licitación ya ha sido publicado en la plataforma oficial de contratación.