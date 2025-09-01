Villajoyosa impulsa la movilidad y la accesibilidad con la reanudación del ascensor a la playa Centro y la reurbanización del bulevar del Torres

Este nuevo servicio permitirá salvar un desnivel de 16,62 metros y ofrecerá un acceso directo y accesible entre el casco urbano y el nivel del mar. Con capacidad para 13 personas, el ascensor busca mejorar la movilidad y la accesibilidad en el municipio.

Además, este lunes han comenzado también las obras de reurbanización del bulevar del Torres, la vía principal del polígono del mismo nombre. Con una inversión cercana al millón de euros, el proyecto contempla nuevas aceras y mejoras en la accesibilidad, al tiempo que contribuirá a revitalizar la zona comercial e industrial. Aunque el plazo inicial de ejecución era de cinco meses, finalmente los trabajos se desarrollarán en tres, según ha confirmado Pedro Ramis.