Villajoyosa implantará un nuevo sistema inteligente para controlar el llenado de los contenedores de basura

El proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística, permitirá monitorizar el ritmo de llenado de los contenedores mediante sensores internos de ultrasonidos.

Estos dispositivos medirán el nivel de llenado, la temperatura, la posición del contenedor y la hora exacta del vaciado, enviando toda esa información a una plataforma digital para su análisis. Con estos datos, el Ayuntamiento podrá conocer la evolución de los residuos generados y detectar los flujos turísticos y la población flotante, lo que permitirá optimizar la recogida de basura, planificar rutas más eficientes y reducir costes y emisiones de carbono.