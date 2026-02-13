Villajoyosa firma el inicio de obra de la nueva rotonda del PP 33-Talaies

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha firmado el inicio el acta de inicio de las obras de construcción de la nueva rotonda del PP 33-Talaies que mejorará la seguridad vial y peatonal en una de las principales entradas de Villajoyosa. La actuación cuenta con una inversión de 645.800 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El primer edil, Marcos Zaragoza. indica que “esta nueva glorieta permitirá ordenar el tráfico en esta intersección por la que pasan al día centenares de vehículos, además de mejorar la seguridad vial y la movilidad urbana”.

La nueva rotonda tendrá cinco ramales de entrada y salida y contará con viales adyacentes para dar servicio a las industrias ubicadas en la zona. Además se conectará con el carril bici existente en el PP 33. También se contempla la instalación de nuevo alumbrado público, se renovará la red de agua potable, habrá una nueva red de aguas pluviales y se mejorará la conexión peatonal a través de nuevas aceras.

Los trabajos está previsto que se inicien in situ la próxima semana, pero, por ahora, no habrá afección a tráfico.