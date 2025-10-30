Villajoyosa finaliza dos nuevos tramos de carril bici en la calle Colón y la antigua N332

El primer tramo que se ha concluido es el que se inicia en la zona de Costera Pastor hasta la rotonda de acceso al puerto; y el segundo empieza en el cruce de la futura rotonda de acceso a Les Talaies y la glorieta donde se ubica el tanatorio comarcal.

La actuación cuenta con un presupuesto de 314.487,88 euros. El proyecto cuenta con una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) con la que se sufragará el 60 % del importe del mismo.

El tramo del nuevo carril bici “más cercano a la Cala tiene una longitud aproximada de 500 metros y se ubica en el arcén existente”. El tramo final de la calle Colón hasta la rotonda del puerto tiene cerca de 500 metros.