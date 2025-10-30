Movilidad y obras

Villajoyosa finaliza dos nuevos tramos de carril bici en la calle Colón y la antigua N332

Estas nuevas vías completan la red ciclista desde la zona de Costera Pastor hasta la Cala

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa finaliza dos nuevos tramos de carril bici en la calle Colón y la antigua N332
Villajoyosa finaliza dos nuevos tramos de carril bici en la calle Colón y la antigua N332 | Onda Cero Marina Baixa

El primer tramo que se ha concluido es el que se inicia en la zona de Costera Pastor hasta la rotonda de acceso al puerto; y el segundo empieza en el cruce de la futura rotonda de acceso a Les Talaies y la glorieta donde se ubica el tanatorio comarcal.

La actuación cuenta con un presupuesto de 314.487,88 euros. El proyecto cuenta con una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) con la que se sufragará el 60 % del importe del mismo.

El tramo del nuevo carril bici “más cercano a la Cala tiene una longitud aproximada de 500 metros y se ubica en el arcén existente”. El tramo final de la calle Colón hasta la rotonda del puerto tiene cerca de 500 metros.

Carril Bici Villajoyosa
Carril Bici Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer