Villajoyosa dotará al colegio público Mare Nostrum de un ascensor para mejorar la accesibilidad

El consistorio ha sacado a licitación la instalación de este elevador en dicho colegio y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de septiembre. El plazo previsto de ejecución es de cuatro meses.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “el edificio del colegio Mare Nostrum tiene una planta baja y dos plantas más y no cuenta actualmente con ascensor. Por ello vamos a instalar un elevador para mejorar la accesibilidad del edificio y el día a día de los alumnos”. El primer edil añadió que “seguimos invirtiendo en los colegios y siempre va a ser una prioridad para este equipo de gobierno dotar de mejores servicios a estas instalaciones”.

El CEIP Mare Nostrum se ubica en el barrio del Pati Fosc, en la calle Beata Ángeles de San José y la instalación de este ascensor era necesaria y se cumple con el compromiso que el equipo de gobierno adquirió con el centro.

El proyecto recoge la “instalación de un ascensor sin cuarto de máquinas adosado a la fachada del edificio”; en concreto, según los técnicos, la más adecuada para su ubicación es en “la zona de acceso al hall en la fachada norte”. Contará con “tres paradas” para dar servicio a la planta baja y las dos plantas superiores.