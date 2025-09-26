Villajoyosa crea la Entidad de Gestión y Modernización del Parc Empresarial del Torres, la primera de la Marina Baixa

Propietarios del tejido empresarial de esta área industrial ratificaron ayer jueves en asamblea la creación de esta entidad que aglutina a las empresas de este polígono, con el 63,46 % de los votos.

El Torres se convierte en el primer polígono de la Marina Baixa en contar con una EGM y el número 47 de toda la Comunitat Valenciana. El Ayuntamiento impulsará ahora la inscripción en el Registro Autonómico y la puesta en marcha del Plan Director 2025–2027 y del Plan Anual de Servicios, en coordinación con las empresas. Escuchamos a Rosa Llorca concejala de comercio de la Vila

Ayuntamiento y la futura EGM han hecho un llamamiento a todas las empresas del área para que participen en los grupos de trabajo y en la priorización de proyectos. La (ADL) será el otro punto de referencia que centralizará la información práctica y las consultas de las empresas en lo referente al empleo y formación laboral durante esta fase de despliegue.

La EGM de El Torres se alinea con otras palancas de transformación económica que impulsa actualmente Villajoyosa, como la atracción y consolidación empresarial en suelos productivos; el lanzamiento del Centro Comercial Abierto para revitalizar el comercio local mediante urbanismo comercial y campañas de fidelización; el desarrollo del puerto como nodo de economía azul con usos logísticos y tecnológicos; la implantación de sistemas de inteligencia turística que permitan perfilar la demanda y orientar el calendario de eventos, el compromiso ambiental con nuevos sistemas de medición continua de la calidad del agua de baño; y la puesta en marcha de planes parciales que conectan el área empresarial con el puerto y mejoran la entrada principal de la ciudad, reforzando tanto la imagen urbana como la logística.