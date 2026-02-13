Villajoyosa contará con cámaras de vigilancia y de control de tráfico

El Ayuntamiento de Villajoyosa instalará cámaras de vigilancia y de control de tráfico para mejorar la seguridad vial. La instalación y uso de videocámaras tiene como objeto y finalidad la captación de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del

tráfico.

La inversión total será de 75.940,23 euros. El Ayuntamiento ha adjudicado esta actuación en dos lotes: el primero de ellos a la empresa Gesinen Smart Environment Management S.L. por un importe de 38.376,36 euros; el segundo a SICE por 37.563,87 euros. La ubicación de estas nuevas cámaras se decidirá en base a criterios técnicos y se prevé que la colocación esté terminada en dos meses.

Las cámaras cuentan, entre otra tecnología, con lector de matrículas y estarán conectadas a la plataforma existente (CSS) en las dependencias de la Policía Local. El concejal de Movilidad Urbana explicó que “contar con más cámaras de vigilancia y control de tráfico nos permitirá ampliar el control y vigilancia y tener datos actualizados del tráfico y de cómo se comportan los conductores”.