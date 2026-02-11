Villajoyosa cierra 2025 con un descenso del paro del 25 % en tres años y consolida su dinamismo económico

El municipio cierra diciembre de 2025 con el sector servicios como principal dinamizador, representando el 88 % de la contratación mensual (444 de los 504 contratos totales). Por perfiles, el desempleo afecta principalmente a mujeres mayores de 45 años (735 personas) frente a los hombres del mismo rango de edad (506 personas).

Escuchamos a Rosa Llorca, concejala de Empleo de Villajoyosa

Según los últimos datos oficiales, el municipio cerró el mes de diciembre con 1.937 personas desempleadas, lo que supone un descenso de 139 personas respecto al año anterior (-6,7 %).