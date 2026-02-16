8M

Villajoyosa celebra el Día Internacional de la Mujer con actividades culturales y reivindicativas

La concejalía de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villajoyosa conmemora el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, con un amplio programa de actividades desde finales del mes de febrero hasta el mes de junio

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El programa de este año promueve la continuidad de la campaña que se inició en 2025 y con la que se visualiza el talento femenino de las mujeres de Villajoyosa y busca fomentar la participación ciudadana en la promoción de la igualdad. Bajo el eslogan “‘La dona de la teua vida/Vila” se insiste este 2026 en reivindicar el papel de las mujeres en general y de las mujeres vileras, en particular, en su trabajo y especial dedicación para impulsar el desarrollo productivo, cultural y económico de inicios del siglo XX.

La concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Maite Sánchez, indicó que “queremos poner en valor a las mujeres de nuestras vidas. Además, queremos contar su historia y ofrecer la posibilidad de acercar su legado a la ciudadanía”.

El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, contará con una completa programación. Por la mañana, la compañía Llauradors, que ostenta el reinado cristiano de las Fiestas de Moros y Cristianos, ha organizado en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, la ruta “L’Olimpia té nom de dona”, un recorrido por la calle Colón, en que se recordarán a diversas mujeres que han inundado esta zona de vida a nivel personal, comercial y cultural. Una mirada al pasado para reivindicar el futuro. La duración de

la ruta es de dos horas con dificultad baja.

