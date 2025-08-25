Villajoyosa y Benidorm se adhieren a la prueba piloto de recogida de aceite doméstico usado y textil del Consorci Mare

Esta prueba tendrá un año de duración y busca mejorar las cifras de separación en origen de dos residuos muy contaminantes, los textiles y el aceite de cocina usado y será con coste cero para los municipios. Escuchamos al presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zarate

El textil usado representa un 11% del peso de una bolsa de basura media que se deposita en el contenedor gris. Si este residuo no se separa correctamente, ya sea en la red de Ecomóviles del Consorci Mare o en los contenedores destinados al textil usado, su recuperación es muy complejo. De hecho, el textil supone el 35% de los residuos destinados a vertedero en este territorio.

Estos han sido son los dos primeros municipios, de los 52 que conforman la entidad, en adherirse al convenio de textil y aceite doméstico usado. Con los datos y planificar en el futuro un servicio adecuado consorciado para estas dos fracciones de residuos.