Villajoyosa avanza en su plan de asfaltado urbano y mejora también los caminos rurales

Los trabajos de asfaltado, que comenzaron el pasado 20 de octubre en el barrio del Pati Fosc, se desarrollan ahora en el entorno de la Barbera dels Aragonés. El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha señalado que las obras se prolongarán hasta finales de año e incluirán actuaciones en las calles Cervantes, La Sicop y la subida al cementerio.

Desde el Ayuntamiento se pide a los vecinos prestar especial atención a la señalización temporal en las calles Huit de Maig, Germans Aragonés, Ramón y Cajal, Constitución y Barranquet, donde continuarán las labores de mejora durante los próximos días. Además, a partir de mañana miércoles, 29 de octubre, el acceso a Villajoyosa desde Benidorm por la calle Colón permanecerá cortado al tráfico desde la rotonda del puerto hasta la zona de Costera Pastor, desviándose la circulación por la avenida de Finestrat mientras duren las obras.

Por otra parte, el consistorio ha anunciado el inicio del acondicionamiento de varios tramos del camino de la Vereda de les Robelles, con un presupuesto de 192.778 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto incluye el escarificado, rasanteo, nivelación y compactación del terreno, así como la pavimentación con hormigón fluido y la renovación de la señalización vertical. En esta zona rural, donde la red de drenaje es prácticamente inexistente, las fuertes pendientes provocan escorrentías y erosión del terreno. Con esta actuación se reconducirán las aguas pluviales mediante cunetas laterales, mejorando la seguridad y la durabilidad del camino.