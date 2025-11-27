Villajoyosa aprueba el Presupuesto Municipal de 2026 entre críticas de la oposición por el préstamo de 23 millones de euros

El PSOE denuncia que el presupuesto de 2026 del Ayuntamiento de Villajoyosa refleja un aumento descontrolado del gasto en personal, pasando de 16 a 20,5 millones sin mejoras visibles en los servicios públicos. Critican el incumplimiento en seguridad, con solo dos nuevos agentes pese al incremento presupuestario, y que se mantenga la subida del recibo de la basura sin compensaciones fiscales. También señalan recortes o estancamientos en áreas como playas, educación, juventud, cultura y deporte, dejando sin inversión proyectos como el TEA o el Multiusos de la Cala.

Desde el gobierno local, el concejal de Hacienda defiende que el presupuesto asciende a 73,9 millones, creciendo solo un 1,5 % y “sin aumentar la presión fiscal”. Asegura que todas las áreas suben y que la oposición hace una lectura “sesgada”, destacando que es el tercer presupuesto consecutivo aprobado en tiempo y forma, lo que aporta estabilidad. Además, subraya que no se han reducido partidas esenciales y que la RPT cuenta con el respaldo de la Mesa de Negociación.

El Ejecutivo municipal destaca un plan de inversiones de 23,2 millones, financiado externamente para garantizar la ejecución de proyectos clave como el puente del Amadorio, la Casa de la Música, el PP-4 o el acceso al puerto. El alcalde, Marcos Zaragoza, afirma que todas las obras arrancarán en 2026 para dinamizar la economía y facilitar la creación de vivienda. El Pleno aprobó también la RPT y la modificación del PGOU del sector PP-1, consolidando así la hoja de ruta urbanística del municipio.