Villajoyosa aprueba las obras de mejora de accesos al IES Marcos Zaragoza

El Ayuntamiento ha aprobado el expediente de contratación para las obras de urbanización que mejorarán los accesos al IES Marcos Zaragoza, dentro del Plan Edificant.

El proyecto incluye la construcción de una nueva glorieta junto al CEIP Poble Nou, un paso inferior bajo la vía férrea, nuevos viales, repavimentación de la calle Ferrocarril y mejoras en pavimentación, alumbrado y señalización. La obra cuenta con una subvención de casi un millón de euros otorgada por la Diputación de Alicante a través del Plan Planifica 2024-2027.

El plazo previsto de ejecución es de 18 meses.