Villajoyosa anuncia la creación de una Oficina de la Vivienda que estará disponible antes de que acabe el año

El Ayuntamiento de Villajoyosa creará una Oficina de Vivienda para atender las demandas, consultas y necesidades de los ciudadanos del municipio. Este servicio está previsto que esté disponible antes de que acabe el año.

Este anuncio de Marcos Zaragoza ha tenido lugar esta mañana durante la visita del Secretario Autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández que anunciaba que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo formaliza la adjudicación definitiva para la construcción en Villajoyosa de 48 viviendas

El órgano de contratación de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo ha formalizado la adjudicación definitiva de la propuesta que construirá en Villajoyosa 48 viviendas, de las cuales 15 pasarán a formar parte del parque público de vivienda en concepto de permuta.

La tipología de viviendas va desde estudios a viviendas de uno y dos dormitorios. Todas las viviendas cuentan con balcón y están dispuestas en torno a un espacio común que se abre tanto a la calle como a la zona comunitaria en la planta baja. Las instalaciones también incluyen una piscina. Las viviendas tienen un diseño bioclimático que optimiza la captación de energía solar en invierno y proporciona protección frente al calor en verano. Además, el edificio cuenta con la mejor orientación y emplea un aislamiento térmico eficiente, para mejorar el rendimiento energético.

El objetivo de la Generalitat Valenciana es la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana en esta legislatura dentro del Plan Vive poniendo a disposición vivienda protegida, a precios asequibles, que ayude a resolver el problema en el que se ha convertido la vivienda, especialmente a colectivos como el de los jóvenes.