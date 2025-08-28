Villajoyosa amplía la red de carriles bici existente con dos nuevos tramos urbanos en una parte de la calle Colón y la N-332

Las obras del tramo urbano hasta la rotonda del puerto empiezan hoy jueves y conllevan el cambio de la circulación del tráfico

La actuación cuenta con un presupuesto de 314.487,88 euros y en concreto el primero se creará en la calle Colón, entre la zona de Costera Pastor y la rotonda de acceso al puerto; y el segundo se inicia en la futura rotonda de acceso a Les Talaies y la glorieta donde se ubica el tanatorio comarcal.

Los trabajos ya están en marcha en ese segundo tramo, el más cercano a la Cala; y hoy se inician las obras del tramo que llega a la rotonda del puerto, lo que conllevará cambios en el tráfico rodado.

Escuchamos a Pedro Ramís, concejal de Urbanismo

En concreto, en el tramo afectado por los trabajos, se cortará el carril sentido Valencia, dando paso alternativo a los vehículos mediante semáforos provisionales de obra. También será necesario cortar el camí Vell de Valencia, desde la N-332a, dejando acceso a los vecinos, a dicho vial, desde Barberes Sur.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “la creación de estos dos nuevos tramos de carril bici permitirán dotar a la ciudadanía de un itinerario continuo y mejorar la movilidad, además de integrar el casco urbano con la zona más industrial”. También se pretende “potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, en concordancia con las políticas de sostenibilidad y competitividad del territorio”.

“El tramo del nuevo carril bici más cercano a la Cala tiene una longitud aproximada de 710 metros y se ubicará en el arcén existente”, explicó Ramis. El que se ubicará en el tramo final de la calle Colón hasta la rotonda del puerto tendrá cerca de 500 metros. “Las obras de este último conllevarán cortes de tráfico a partir del próximo lunes, 1 de septiembre”, indicó el concejal del área.

Marcos Zaragoza recordó que “en la zona donde se va a actuar, una de las principales entradas a Villajoyosa, ya existe un trazado de carriles bici, como el del polígono del Torres o la zona del Hospital Comarcal, que ahora se va a completar con este proyecto”. El objetivo es “optimizar la movilidad sostenible del municipio y, sobre todo, mejorar la seguridad vial de los ciclistas al separar a los mismo del tráfico rodado”.