Villajoyosa y Altea muestran su riqueza gastronómica en Alicante Gastronómica

Para conmemorarlo, el municipio vilero se presentará un recorrido por la trayectoria de La Vila Gastronómica y ofrecerá degustaciones de algunos de sus platos más representativos como los bollets a la lloseta, los salazones o el tradicional nardo vilero. Además, el chocolate, producto emblemático de la localidad, tendrá también un espacio destacado en la muestra. La edil de Turismo, Rosa Llorca, ha subrayado la importancia de esta cita para dar visibilidad a la riqueza culinaria y también a los lugares turísticos del municipio.

Altea, por su parte, presentará como novedad el nuevo folleto gastronómico “Cocina de aprovechamiento”, que incluye recetas de acompañadas por ilustraciones de la artista alteana Teresa Such. Esta iniciativa forma parte de las acciones encaminadas a lograr la certificación S de Sostenibilidad Turística para la Oficina de Turismo de Altea. Además, la asociación AHEA ha designado que sean precisamente estos dos establecimientos, ganadores de las jornadas gastronómicas La cuina alteana, los que representen a la cocina local en esta edición. La edil de Turismo, Xelo González, ha animado al público a visitar el estand y descubrir de primera mano la esencia de la gastronomía alteana.