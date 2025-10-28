Entrevista: Rosa Llorca, concejala Patrimonio y Turismo de Villajoyosa

La Villa Romana Barberes Sud mejorará su entorno con una inversión de 450.000 euros, el proyecto está redactado y se espera que esté finalizada esta actuación en junio de 2026

Ya se realizaron trabajos arqueológicos en esa zona y ahora estas dos actuaciones tienen como objetivo mejorar el entorno y poner en valor un área que tiene una gran proyección patrimonial y arqueológica

Marta Llinares

La Vila Joiosa |

Así lo anunciaba ayer el presidente Carlos Mazón y esta mañana la consellera de Turismo firmaba dos resoluciones. Una asciende a 300.000 euros y contempla la adecuación del entorno del yacimiento arqueológico de la Villa Romana de Barberes Sud y 150.000 en la creación de Islas de Sombras en parque Palasiet. Esta Villa Romana está sobre el solar donde se iba a llevar a cabo en el proyecto del anterior equipo de gobierno la Casa de la Música, que ahora se ubicará en otro lugar.

Las dos zonas quedarán así integradas, el parque Palasiet y la Villa Romana y que cambiará la imagen de la zona y ser un exponente más de la riqueza patrimonial del municipio y ganar un espacio para los vecinos y para los que nos visitan.

Recordar que las excavaciones arqueológicas en la villa romana de Barberes Sud de Villajoyosa sacaron a la luz más de 4.000 nuevos fragmentos de las pinturas que decoraban las estancias señoriales a principios del siglo II d.C.

