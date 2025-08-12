La Vila traslada a la consellería de Emergencias e Interior las necesidades del municipio en materia de seguridad

Emergencias

En la reunión, se ha planteado la problemática que tienen municipios de costa como la Vila con la presión turística y de segunda residencia, en materia de seguridad, con el objetivo de buscar soluciones acordes. Escuchamos a Marcos Zaragoza alcalde de la Vila

La Vila va a modificar la RPT este año para aumentar el número de plazas de Policía Local para tener entre 20 y 25 más para llegar a 105 agentes en el municipio. Escuchamos al conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama.

También propone Consellería poder realizar simulacros operativos de los planes de emergencia para estar preparados en todo momento ante una posible situación como pueda ser un incendio o un riesgo sísmico

Consellería ha recordado que la Generalitat Valenciana ha establecido una alerta por riesgo de incendios forestales para el fin de semana y principios de la semana que viene. Marcos Zaragoza explicó que se establecerá un dispositivo especial a través también de los drones de la Policía Local para vigilar la situación y controlar las zonas forestales.

