La Vila Joiosa redactará un proyecto integral para cambiar el aire acondicionado del Mercat Municipal

Con esta actuación el gobierno local reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en la mejora y mantenimiento de este edificio. La actuación para reparar el aire acondicionado del mercado de Villajoyosa tiene que ser integral. Escuchamos a Rosa Llorca, concejala de Comercio de Villajoyosa

El Mercat Municipal es uno de los edificios más transitados de Villajoyosa con más de 20 años de antigüedad. En esta legislatura, el gobierno local ha destinado recursos para solucionar problemas de mantenimiento que se arrastraban desde hace tiempo, solventando en poco tiempo el problema del cierre del Mercat por la Conselleria de Sanitat debido al mal estado del suelo, sino solucionando problemas de funcionamiento general

No solo se va a actuar en el propio edificio, sino que ya está en licitación la mejora del entorno del mismo con la reurbanización de las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana para convertirlas en un entorno accesible, con plataforma única, y se renovará la red de pluviales para prevenir episodios de inundaciones y mejorar la capacidad de evacuación de aguas. La superficie de actuación es de 2.115,12 m².