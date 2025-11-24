La Vila Joiosa da el primer paso para construir la nueva Casa de la Música con la licitación de la asistencia técnica

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha puesto en marcha la licitación para contratar la asistencia técnica integral necesaria para sacar adelante la futura Casa de la Música. El expediente incluye la redacción completa de los proyectos, la dirección facultativa y todos los trámites hasta la recepción final de la obra. El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “damos un paso clave para dotar a Villajoyosa de un equipamiento musical a la altura de su tradición. Este proyecto avanza para convertirse en realidad y servir a nuestras bandas y a toda la ciudadanía”.

La construcción del edificio supone una inversión prevista de 5 millones de euros, incluida en el plan municipal financiado mediante un préstamo que garantiza su ejecución. La empresa adjudicataria dispondrá de seis meses desde la firma del contrato para entregar todos los estudios y documentos.

El nuevo espacio se diseñará siguiendo las necesidades de las tres asociaciones musicales locales, con criterios de versatilidad, economía circular y acústica avanzada, además de prever una futura ampliación. Urbanísticamente, se pretende generar una “almendra musical” conectando el Teatre Auditori con la Casa de la Música a través de la posible peatonalización del viario.