La Vila Joiosa inicia hoy una nueva edición de Xocolatissima con varias actividades dirigidas a la ciudadanía en las que el chococolate vilero es el protagonista

Xocolatissima, incluida en la marca “La Vila Gastronómica”, se inicia con una ponencia del maestro pastelero, Paco Torreblanca, denominada “De la ciudad del chocolate al arte”. Hoy miércoles, a las 20:00 horas en el Teatre Auditori de Villajoyosa.

Mañana jueves el Alcalde Marcos Zaragoza nombrará a los Ambaixadors d’Honor del Xocolate Viler 2025 que este año serán Pedro Lloret Llinares, Vicenta Lloret López y Vicenta Lloret Tonda.

Y ya el viernes, 21 de noviembre, habrá una chocolatada popular a las 18:00 horas en el parque de la Casa Museo de la Barbera dels Aragonés.

Escuchamos a Rosa Llorca, concejala de Turismo de Villajoyosa

Este año tendrá como novedad este año el I Concurso Popular de Postre de Chocolate Vilero. A las 20:00 horas del viernes, 21 de noviembre, se anunciará el fallo de este certamen que tiene como objetivo rendir homenaje a la dulce tradición chocolatera del municipio. Cada participante podrá presentar un solo postre, listo para su degustación, que se entregará el mismo día del concurso de 17:00 a 19:00 horas.

Xocolatísssima pretende promover la industria chocolatera local, un sector arraigado y de larga trayectoria en el municipio desde el siglo XVII.