La Vila Joiosa amplia el servicio de ambulancia para la asistencia preventiva, sanitaria y social

Los nuevos vehículos son una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una UVI móvil. El servicio de ambulancia, asistencia preventiva, sanitaria y social se adjudicó a Ambulancias Costa Blanca por un periodo de dos años prorrogables dos más con un presupuesto de 171.395 euros al año. El objetivo de esta ampliación es mejorar los servicios que se dan a los vecinos vileros. Escuchamos a Maite Sánchez, concejala de Sanidad de la Vila

La ambulancia SVB lleva una dotación de dos técnicos en emergencias sanitarias. Por su parte la UVI móvil va a estar presente en los actos que necesiten médico o enfermería como son los grandes eventos deportivos además de las Fiestas de Moros y Cristianos. En este último caso, se incorporará además tres UVIs más, un hospital de campaña y dos SVB más.

Además, desde Servicios Sociales de la Vila ofrecen un servicio servicio de acompañamiento a personas con movilidad reducida para que se puedan desplazar si lo necesitan, tras solicitarse a la concejalía.