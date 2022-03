La Vila Joiosa abre el lunes el plazo para presentar propuestas a los Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa abrirá, el próximo lunes, el plazo de presentación de propuestas para sus Presupuestos Participativos de 2023

Se pondrán presentar de forma telemática través de la web www.lavilaparticipa.com hasta el 4 de abril.

Tal y como ha señalado la edil de Participación Ciudadana, Marta Ronda, "pueden participar todos los vecinos y vecinas de la Vila Joiosa a título individual que estén empadronados en la Vila Joiosa y también pueden hacerlo entidades y asociaciones inscritas en el registro municipal. Como máximo se podrán presentar 3 propuestas por persona y/o entidad".

Asimismo las propuestas deberán de estar dentro del ámbito de inversiones de competencia municipal, y "deberán hacerse propuestas concretas, valorables económicamente y que den una respuesta a una necesidad determinada". Los proyectos deben estar relacionados con el interés general y no particular, ser viables técnicamente, y no deberán comprometer los presupuestos de otros años.

Una vez valoradas todas las propuestas recibidas que cumplan los requisitos, se pasará a la fase de votación en la que podrán participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en la Vila Joiosa. Las propuestas se irán seleccionando hasta agotar el presupuesto destinado a las mismas.