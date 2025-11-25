turismo

La Vila Gastronòmica clausura su 25º aniversario con una gala de reconocimiento

El 25º aniversario de La Vila Gastronòmica ha llegado a su fin y lo ha hecho con una gala de clausura en la que el Ayuntamiento de Villajoyosa ha reconocido a las personas, entidades y empresas que han formado parte del proyecto durante estos veinticinco años.

Durante el acto, el alcalde anunció que en 2026 volverá a convocarse el concurso de cocina Carlos Llorca Baus, un certamen que en su día impulsó a jóvenes talentos de la cocina marinera.

La clausura no pone punto final a la celebración del aniversario: el próximo 5 de diciembre se inaugurará la exposición fotográfica “Menjars de la Terra: el legado gastronómico de González Pomata”. Más adelante, también verá la luz un libro de la crítica gastronómica Ángeles Ruiz, con recetas vileras y textos y poemas del propio Carlos Llorca Baus, precursor de La Vila Gastronòmica.

