Verdú anuncia una oposición constructiva y afirma que no será candidato en 2027

Andreu Verdú, alcalde saliente del municipio de La Vila Joiosa, ha asegurado hoy que no se presentará a las elecciones de 2027 y que solicitará está semana su reincorporación a las aulas del Marcos Zaragoza, de donde es profesor.

Así lo aseguraba hoy el alcalde en funciones de la Vila. El día 16, día anterior al pleno de constitución de la corporación, volverá a incorporarse a su puesto de trabajo habitual que ocupa hace 21 años. Eso es seguro, no volverá a presentarse a otras elecciones. Lo que aún no sabe seguro es si permanecerá estos cuatro años como cabeza de la oposición o no. Será el partido quien lo decida.

Verdú hacía estas declaraciones en nuestro magazín Más de Uno Marina Baixa, de Onda Cero, donde aseguraba también que, de permanecer como líder de la oposición, el PSOE va a llevar a cabo una oposición con una política constructiva y al servicio del pueblo de la Vila.

Verdú ha recordado que se han terminado los barracones en la Vila, que se está iniciando la ampliación del hospital, que se ha construido el palacio de justicia o que se ha pagado toda la deuda. Todo ello, trabajando en unas condiciones muy difíciles, en medio de una crisis económica y una pandemia y con un ayuntamiento endeudado.