Vecinos de la urbanización Altea Hills aseguran que los motivos de la anulación del nombramiento de la Junta directiva esgrimidos por el ayuntamiento no se ajustan a la realidad

En dicho comunicado del ayuntamiento de Altea se señalaba que que el consistorio había declarado nulo el nombramiento de la presidenta de la entidad de conservación Lucía Guirado, porque era requisito indispensable ser propietaria para formar parte de esa entidad y más aún presidirla, pero en el pasado mes de julio en sesión plenaria del día 31 PP y VOX en Altea explicaron que la presidenta es la madre y representante de una propietaria.

Escuchamos a la portavoz del PP en Altea Rocío Gómez en el pleno celebrado el 31 de julio

Y en el pleno desde la oposición también se explicó que el argumento de que no había un representante del gobierno municipal en la junta de la entidad, es un situación que no se ha producido nunca. Escuchamos de nuevo a Rocío Gómez, portavoz PP en este pleno

