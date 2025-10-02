Obras

Vecinos del Carrer Pont de Moncau en Altea convocados a una reunión en el Centro Social

La reunión con los vecinos es esta tarde y mañana a primera hora será el turno de los comercios de la zona

Altea |

Por su parte a los comerciantes se les ha convocado mañana por la a las ocho y media de la mañana. Tanto a unos como a otros desde el gobierno local pero sobre todo los técnicos explicaran en profundidad esta actuación que afecta a una zona con numerosos comercios. El presupuesto de este oba roza los 2 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de un año.

Escuchamos al alcalde de Altea, Diego Zaragozí

Este proyecto se centra no sólo en la renovación de las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento en la zona del subsuelo, sino también en la propia reurbanización de toda la zona para adecuar carriles, aceras, con el objetivo de dejar el vial al mismo nivel y dar protagonismo así al peatón.

