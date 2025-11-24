Últimos días para que los establecimientos de restauración de Benidorm renueven la autorización para la ocupación de la vía pública

El plazo permanece abierto durante todo el mes de noviembre para presentar las solicitudes de renovación anual de la citada autorización que permite la ocupación de la vía pública con mobiliario de restauración. Desde la Concejalía se advierte que la normativa prohíbe la exhibición de publicidad en cualquiera de los elementos del mobiliario autorizado en las zonas de uso público, así como la captación de clientes y promoción de negocios, mediante el abordamiento de los viandantes. Escuchamos a Javier Jordá, concejal de Comercio de Benidorm

Igualmente se ha recordado que no se autorizará la ocupación de espacios públicos en aquellos casos en los que existan tasas pendientes de pago correspondientes a ejercicios anteriores no prescritos y la necesidad de colaboración de todos los establecimientos para que respeten el número de mesas y sillas autorizadas.