El turismo se consolida en la Marina Baixa mientras el aeropuerto de Alicante roza los 20 millones de pasajeros

El crecimiento del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández rozar los 20 millones de pasajeros en 2025, con un aumento del 8,5 %, y cierra diciembre superando los 1,3 millones de viajeros. Según la consellera de Turismo, Marián Cano este aumento no es puntual y responde a un modelo turístico estable y diversificado.

Esta evolución positiva del tráfico aéreo tiene un reflejo claro en los indicadores hoteleros que recoge la patronal Hosbec. La ocupación hotelera en la Marina Baixa y en el conjunto de la Comunitat Valenciana ha cerrado el año con valores claramente positivos, rozando una media anual del 80 %. En el caso de Benidorm, motor turístico de la Costa Blanca, 2025 se despide con una ocupación media anual del 82,2 %, mejorando en 1,1 puntos porcentuales el dato del año anterior y consolidando un ejercicio de alta intensidad turística. Por su parte, la Costa Blanca sin incluir Benidorm ha alcanzado una ocupación media anual del 77,3 %, apenas tres décimas por debajo de 2024, en un contexto de fuerte competencia entre destinos y con comportamientos desiguales según los meses.

En conjunto, los datos confirman que el aumento de pasajeros en el aeropuerto alicantino no solo refuerza el liderazgo turístico de la Comunitat, sino que se traduce en resultados reales para la planta hotelera y la economía turística de la Marina Baixa, consolidando un año sólido y equilibrado para el sector.